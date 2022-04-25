Эксперт заявил о невозможности полной замены ФРГ газа из РФ в ближайшие пять лет

Российский природный газ имеет статус экзистенциального продукта для Германии, полностью заменить его в ближайшие пять лет не предоставляется возможным. Об этом заявил «Известиям» доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Валерий Корнейчук в понедельник, 25 апреля.

«Сегодня около 40% импортируемого в страны Евросоюза газа поступает из России. В числе других поставщиков природного газа в Европу — Алжир, Норвегия и США (сжиженный природный газ (СПГ)). В 2021 году Европа импортировала из России 155 млрд кубометров природного газа. Лидером по закупкам российского газа в 2021 году среди стран ЕС являлась Германия, которая закупила 48,2 млрд куб. м», — рассказал специалист.

Он отметил, что поставка газа в ФРГ осуществляется трубопроводным транспортом. Помимо России по трубе газ в эту страну поставляют еще Норвегия и Нидерланды.

США пообещали поставить в Европу в текущем году СПГ в объеме 15 млрд кубометров. Однако в Германии отсутствует инфраструктура для приема сжиженного газа, там нет ни одного терминала для его приемки, сказал доцент. Стоимость строительства такого терминала оценивается в €1 млрд. Срок строительства с учетом разработки и привязки к местности составляет пять лет. Ориентировочный объем принимаемого СПГ— 10 млрд куб. м в год. Таким образом, ФРГ необходимо четыре терминала для полного отказа от российского газа в случае перехода на сжиженный. Немецкое правительство работает над вводом в эксплуатацию нескольких плавучих терминалов для СПГ в 2022 и 2023 годах. Германские энергокомпании RWE и Uniper получили от правительства опцион на их строительство.

Российский же газ используется не только для производства электричества, но и в промышленности, производстве минеральных удобрений, транспорте, ЖКХ, добавил Корнейчук.

Говоря о других альтернативах для Берлина, он отметил переход на получение электроэнергии от атомных электростанций (АЭС), возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Также, по его словам, возможен временный переход на уголь.

«Что касается АЭС, Германия уже закрыла эксплуатацию у себя большинства атомных станций, остались только три. Они дают всего 5% потребляемой энергии. Возобновить их строительство не представляется возможным из-за колоссальных затрат. В 2020 году ВИЭ обеспечили 51,2% всего вырабатываемого в стране электричества. Однако они показали свою ненадежность в холодные зимы в 2021 и 2022 годов и неустойчивую работу в условиях природных катаклизмов», — рассказал он.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин ВШУФ подчеркнул, что ВИЭ требуют резервной электрогенерации на природном газе или нефти.

«Что касается угольной генерации, то Германия сидит на игле российского угля. Около 65% импортируемого угля идет на производство электроэнергии. Из бурого угля производится 20,2% электроэнергии, а 9,5% — из каменного угля. Санкции по углю уже введены Евросоюзом, и к сентябрю 2022 года ФРГ планирует от него отказаться. Ситуация аховая», — добавил эксперт.

В этой связи Берлин за последние месяцы изменил свою риторику в части отказа от российских энергоресурсов и стал более серьезно относиться к разрыву отношений с Москвой, добавил специалист.

Он указал, что к следующей зиме ЕС планирует заполнить свои подземные газохранилища (ПХГ) на 90%. На германской территории находится 40 подземных хранилищ, в которые можно закачать 23 млрд куб. м природного газа, но на это требуется сверх нужд ежесуточного потребления минимум 10 млрд куб. м газа. Получить такие дополнительные объемы голубого топлива можно только у России, констатировал преподаватель.

«Возникают сомнения, что к началу зимнего периода Германии удастся их заполнить хотя бы по минимуму», — полагает он.

Ранее в этот же день ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил агентству «Прайм», что Германия больше других в ЕС зависит от российского газа. Он считает, что самая тяжелая ситуация из-за возможного эмбарго на российский газ угрожает именно Берлину. Ситуация осложняется тем, что у ФРГ нет ни одного терминала для хранения газа. Все топливо страна покупает в огромных объемах, но оно поступает только по трубопроводам.

Голубого топлива из Норвегии и Нидерландов недостаточно, чтобы одномоментно заместить российский газ, заключил эксперт.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 22 апреля сообщил, что если бы эмбарго на российские энергоресурсы было бы введено, то произошедшее имело бы серьезные последствия как для Германии, так и для всей Европы.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у Европы на данный момент нет альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции и инициировали вопрос об ограничении зависимости от российских энергоресурсов в контексте проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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