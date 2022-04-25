Путин призвал обеспечить спокойную работу оставшимся в РФ иностранным компаниям

Президент России Владимир Путин 25 апреля заявил, что нужно дать спокойно работать оставшимся в РФ зарубежным компаниям.

«Надо дать спокойно работать и отечественным предпринимателям, и тем иностранным компаниям, которые, несмотря ни на что, продолжают добросовестно выполнять свои обязательства. Нужно оградить бизнес от чрезмерного контроля, необоснованного, ненужного. Для этого у вас есть все необходимые инструменты», — сказал он на коллегии Генпрокуратуры.

13 апреля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что иностранные владельцы западных компаний высказываются за то, чтобы продолжить свой бизнес в России. Он также отметил, что Россию провоцируют «на резкие действия» в отношении имущества ушедших из страны из-за санкций компаний.

Из-за спецоперации России по защите Донбасса многие западные компании объявили о приостановке или закрытии своего бизнеса в России. При этом некоторые ритейлеры отказались покидать российский рынок, даже несмотря на давление извне. К таковым, например, относятся торговые сети «Ашан» и «Леруа Мерлен». Многие компании просто продолжают работать, не делая никаких заявлений.

По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, в настоящее время о сокращении деятельности в России в той или иной степени объявило около 750 иностранных компаний. Среди них: Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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