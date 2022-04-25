Путин поручил прокуратуре укреплять единое правовое пространство в РФ

Органы прокуратуры должны укреплять единое правовое пространство в России. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры в Москве.

Заслушав доклад генерального прокурора РФ Игоря Краснова, Путин заметил, что все значимые направления работы были затронуты и в выступлении, и «на бумаге».

«Действительно, в первые пункты вынесено самое главное, а именно обеспечение единого правового пространства нашей страны», — сказал он.

По оценке главы государства, это остается важнейшим направлением «деятельности прокуратуры по обеспечению укрепления российской государственности».

«Прошу за текущими, очень важными вопросами никогда об этом не забывать», — заключил он.

Обращаясь к прокурорам, глава государства также отметил, что нужно дать спокойно работать оставшимся в РФ зарубежным компаниям. Надо оградить бизнес от чрезмерного контроля, подчеркнул он.

Он обратил внимание, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. Внешние ограничения в отношении России он назвал «санкционной агрессией» и подчеркнул, что у экономики страны есть возможности работать стабильно и без сбоев даже в нынешних условиях.

13 апреля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что иностранные владельцы западных компаний высказываются за то, чтобы продолжить свой бизнес в России. Он также отметил, что Россию провоцируют «на резкие действия» в отношении имущества ушедших из страны из-за санкций компаний.

Запад усилил санкционное давление на Москву на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Европе громче стали звучать призывы об отказе от российских энергоресурсов. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что подобные решения бьют прежде всего по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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