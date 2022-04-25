«Мегафон» поможет создать систему экомониторинга в Ташкенте

Компания «Мегафон» и хокимият Ташкента будут совместно работать над проектом по внедрению цифровых решений, которые помогут контролировать в том числе качество воздуха в городе. В понедельник, 25 апреля, стороны подписали соответствующее соглашение.

В ближайшее время в Ташкенте заработает комплексная система экомониторинга. Заместитель хокима Ташкента по внедрению информационных технологий Алексей Хен отметил, что Узбекистан считает цифровизацию одним из приоритетных направлений развития.

Коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «Мегафона» Эмин Антонян рассказал, что современные цифровые решения «позволяют в режиме реального времени не только отслеживать состояние окружающей среды, но и оперативно реагировать при ухудшении ситуации».

В российских регионах успешно работает аналитическая платформа «Мегафон Экология», которая в динамике отображает оценку качества воздуха и воды, оперативно выявляет аномальные значения и отправляет уведомления по электронной почте, в пуш-уведомлении или SMS. Платформа может в автоматическом режиме оповещать спасательные службы о риске распространения опасных веществ в воздухе и помогает предотвращать аварийные ситуации.

«У «Мегафона» есть позитивный опыт внедрения систем экологического контроля в нескольких российских регионах, а также на промышленных предприятиях. Мы рады предложить хокимияту Ташкента собственные наработки и экспертизу в решении этой важной задачи», — добавил Антонян.

«В 2020 году вступила в силу стратегия трансформации регионов и отраслей «Цифровой Узбекистан-2030». За последние два года в Ташкенте была проделана большая работа и сотрудничество с «Мегафоном» — логичное продолжение начатого», — подчеркнул в свою очередь Алексей Хен.