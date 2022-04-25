Мужчина погиб при пожаре в котельной в Якутии

В Намском районе Якутии в результате пожара в котельной погиб мужчина. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 24 апреля, в селе Ымыяхтах. Пожарные прибыли на место через пять минут после вызова, горела частная котельная на улице Молодежная. Наблюдалось сильное задымление и открытый огонь внутри строения.

На месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины 1961 года рождения. Котельная была повреждена изнутри по всей площади, которая составляла 16 кв. м.

Причина возгорания, виновный и размер ущерба устанавливаются. В тушении были задействованы девять человек личного состава и 12 единиц техники.

24 апреля сообщалось о пожаре в поселке Шкотово Приморского края. В ходе тушения двухквартирного жилого дома были обнаружены тела пожилых женщины и мужчины.