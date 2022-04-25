«Серый» майнер в Иркутской области выплатит 28 миллионов рублей за электричество

Бадяевский районный суд Иркутской области обязал взыскать с жителя Усть-Ордынского Бурятского округа, организовавшего на своем участке майнинг криптовалюты, 28,6 млн рублей, сообщает ТАСС.



Суд удовлетворил гражданский иск «Иркутскэнергосбыта», потребовавшего произвести для владельца незаконной майнинговой фермы перерасчет платы за электроэнергию по коммерческому тарифу. Суд также наложил арест на счета собственника и любые действия с недвижимостью.



После осмотра участка выяснилось, что в помещениях, забитых сеном, скрыты стеллажи с розетками, к которым нарушитель подключал майнинговое оборудование. Собранная доказательная база оказалась достаточной для вынесения судебного решения.



«В суде было доказано, что ресурс используется не для коммунально-бытовых нужд, а в коммерческих целях. При использовании электроэнергии для коммунально-бытовых нужд в сельской местности тариф составляет 0,86 кВт/ч, коммерческий тариф - в 3,5 раза выше. Таким образом, ответчик не оплачивал за электричество должным образом. По решению суда ответчик должен выплатить 28,6 млн рублей в качестве перерасчета за электроэнергию по коммерческому тарифу», - пояснили представители «Иркутскэнергосбыта».



Как уже писали «Известия», незаконная добыча криптовалюты давно беспокоит власти Приангарья. 12 октября губернатор региона Игорь Кобзев обратился к вице-премьеру РФ Александру Новаку с письмом, в котором сообщил, что энергопотребление в Приангарье из-за «черного майнинга» может вырасти на 150%, и попросил рассмотреть вопрос об установлении регуляторных особенностей майнинга, в частности в сфере энергопотребления. Итогом стало внесение изменений постановлением правительства РФ от 16 декабря 2021 года № 2306, в том числе обязывающее ФАС разработать методологию по расчетам дифференцированных тарифов. Однако методология до сих пор не была разработана.