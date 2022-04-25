Количество точек для торговли фермерскими продуктами увеличили в Уфе

В Уфе увеличили количество торговых площадок, где реализуется садоводческая продукция. Сейчас в городе насчитывается 29 точек с 654 торговыми местами.

Таким образом, количество торговых мест выросло на два десятка, уточняет ИА «МедиаКорСеть». В частности, шесть дополнительных мест появилось на площадке по адресу Революционная и 14 мест — на площадке на улице Правды.

На подобных ярмарках них садоводы могут продавать продукцию, выращенную своими руками на дачах и огородах.

Данные по количеству мест каждый день уточняются и корректируются. С дислокацией продуктовых ярмарок можно ознакомиться на официальных страницах городской администрации в соцсетях.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров на первом форуме садоводов дал поручение главам администраций городов и районов создать торговые точки для продажи фермерской продукции. По его указанию количество таких точек должно увеличиться в разы.