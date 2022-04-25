Военный эксперт назвал условие окончания блокады промзоны «Азовстали»

Блокада промышленной зоны «Азовстали» российскими ВС будет продолжаться, пока ее не покинет последний мирный житель, заявил в понедельник, 25 апреля, военный эксперт Виктор Литовкин.

«Блокада «Азовстали» будет продолжаться до тех пор, пока промзону не покинет последний бандеровец или последний мирный житель, или последний натовский инструктор, или последний наемник. Когда у них кончатся боеприпасы, пресная вода и еда, тогда они оттуда выйдут сдаваться победителю», — сказал он в беседе с «Известиями».

25 апреля с 14:00 мск российские военные и подразделения Донецкой Народной Республики в одностороннем порядке прекращают любые военные действия рядом с «Азовсталью» в Мариуполе. Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях «Азовстали», сообщил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Ранее, 21 апреля, Литовкин заявил, что поручение президента России Владимира Путина заблокировать промзону «Азовстали» обусловлено желанием сберечь жизни российских солдат.

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции ДНР. На следующий день Минобороны РФ предложило украинским формированиям на комбинате «Азовсталь» сдаться. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».