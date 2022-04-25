В Минфине поддержали инициативу страховщиков об отсрочке оцифровки ОСАГО

Заявленная в Российском союзе автостраховщиков (РСА) отсрочка принятия закона о дистанционном урегулировании убытков по ОСАГО приемлема. Таким образом в Минфине РФ 25 апреля прокомментировали сообщение о том, что союз попросил перенести срок вступления новшества в силу.

«Заявленная отсрочка приемлема с учетом того, что многими страховщиками переход на электронное урегулирование ведется в добровольном порядке, так как рассматривается ими как конкурентное преимущество», — сказали в ведомстве.

«Известия» писали 23 апреля, что дистанционное урегулирование убытков по ОСАГО в обязательном порядке заработает с 2025 года. Таким образом граждане смогли бы получать возмещение по полису без посещения офиса компании. До этого страховщики смогут предоставлять такой сервис в добровольном порядке, рассказали в Банке России. В РСА сообщили, что из-за санкций и снижения доходов сектора стоит как минимум на полгода отложить принятие соответствующего закона. В Минфине тогда предупредили о рисках мошенничества в случае введения электронного возмещения ущерба, отметив, что готовятся их устранять.

В Росгосстрахе поддержали инициативу отложить введение закона из-за санкций и сложностей с поставками IT-решений, так как для реализации новой системы необходимы дополнительные мощности и оборудование в страховых компаниях и РСА.

В Страховом доме ВСК добавили, что готовы практически сразу ввести дистанционное урегулирование по ОСАГО после принятия закона, но он должен предусматривать безопасность системы, чтобы ей не воспользовались мошенники.

Директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев отметил, что на рынке сейчас не существует IT-решений, которые могут полноценно заменить эксперта для проведения осмотра поврежденного имущества, поэтому почти любой самоосмотр может привести к неполноценным расчетам.

Эксперты рассказали, что сейчас участники рынка сосредоточены на адаптации к макроэкономической ситуации. Есть риски мошенничества при удаленном урегулировании страховых случаев — злоумышленники могут, например, начать подделывать электронные документы. Но в целом такой сервис будет востребован клиентами.