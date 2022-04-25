Акцию по борьбе с крысами начали в Петрозаводске

В Петрозаводске стартовала кампания по борьбе с крысами. Работы проводят в связи с множеством жалоб местных жителей на грызунов, обитающих на мусорных площадках.

Как рассказала начальник информационно-аналитического управления мэрии Анникки Сильченко, чьи слова приводит ИА «Карелinform», в Петрозаводске продолжается масштабная общегородская акция по дератизации.

Также граждане просят наладить качественную уборку контейнерных площадок. Работы будут проводиться в рамках заключенного администрацией договора на уборку мелкого мусора.

В ближайшее время власти заключат договор на уборку несанкционированных свалок. Контейнерные площадки будут убираться силами МУП «Автоспецтранс».

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске в 2022 году специалисты планируют отловить более 250 безнадзорных животных. Мэрия заключила соответствующий контракт с ООО «Северин». Жителей города попросили не отпускать питомцев на самостоятельный выгул.