Политолог прокомментировала разрастающуюся в Европе русофобию

О причинах русофобии на Западе рассказала 25 апреля известный историк и политолог, член общественного совета при МВД РФ Наталия Нарочницкая.

С мая 1945 года европейцы были вынуждены прославлять страну, одержавшую победу в войне, и было не важно, коммунистическую или имперскую, отмечает она. Нарочницкая уверена, что Россия восстала против отрицания Европой вещей, которые «стали уже не такими важными»: вера, отечество, честь. долг, любовь. Поэтому, заявила историк, из-за того что Западу нужно было быть благодарными, у них десятилетиями «подспудно складывался комплекс неполноценности».

«Против нас была обрушена опять мощь совокупной Европы: на заводах Швеции и Чехии производилась военная продукция для Гитлера и в гитлеровской армии было бог знает сколько (стран), не говоря уже о странах-сателлитах: Венгрия, Румыния, Италия, Финляндия. А сейчас они радостно набросились, как гиены на Россию, только Россия не умирает — наоборот, она еще не показала всего, что она может», — пояснила она.

Наталия Нарочницкая — член общественного совета при МВД РФ, известный историк и политолог, президент Фонда исторической перспективы, доктор исторических наук. Долгое время проработала в секретариате в ООН, с 2008 года возглавила Европейский института демократии и сотрудничества в Париже и выпустила более десятка книг о мировой истории и российской внешней политике. С начала спецоперации Вооруженных сил России на Донбассе частый гость в эфирах ТВ и радиостанций. Ее экспертное мнение на разных языках звучит и в иностранных СМИ.

22 апреля президент РФ Владимир Путин в беседе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что страны Евросоюза своими действиями потворствуют русофобии. Она проявляется, в частности, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах.

Русофобные настроения в мире начали усиливаться на фоне проведения Москвой с 24 февраля операции по защите мирного населения Донбасса. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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