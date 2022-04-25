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Муж убитой «Мисс Кузбасс – 2010» предстанет перед судом

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Муж убитой на территории Новой Москвы «Мисс Кузбасс – 2010» Ксении Сапожковой Александр Попов предстанет перед судом. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает столичная прокуратура.

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«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 («Убийство»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В прокуратуре пояснили, что обвиняемый в настоящее время содержится под стражей.

По данным следствия, в августе 2021 года в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, Попов нанес Сапожковой телесные повреждения в виде колото-резаных ран. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

На следующий день обвиняемый вывез тело жены на своем автомобиле в лесополосу, где закопал.

14 апреля пресс-служба Следственного комитета России по Москве сообщила, что расследование уголовного дела об убийстве «Мисс Кузбасс – 2010» завершено.

О пропаже супруги Попов заявил 11 января. Он рассказал, что женщина улетела в Дубай и больше не выходила на связь. При этом, по данным следствия, она не пересекала границу со дня пропажи. Посты в социальных сетях от имени Ксении публиковал муж. Кроме того, он же отвечал на сообщения друзей и родственников с ее страницы.

31 января мужчина сознался, что убил супругу. 4 февраля Попов привел криминалистов к месту, где закопал тело жены.

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