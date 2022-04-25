Прямой эфир
Мир
МИД назвал жестом доброй воли прекращение ВС РФ боевых действий у «Азовстали»
Мир
Путин заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию
Экономика
Курс евро упал ниже 77 рублей впервые с июня 2020 года
Мир
Россия обсудит с генсеком ООН ситуацию в Мариуполе и на заводе «Азовсталь»
Общество
Путин призвал прокуратуру препятствовать распространению фейков
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность готовивших убийство журналиста РФ террористов
Мир
Антонов исключил возможность возвращения США России отнятой дипсобственности
Политика
Путин заявил о защите органами прокуратуры прав 1 млн граждан
Мир
Росгвардия уничтожила бронегруппу ВСУ в Харьковской области
Политика
В ГД обвинили США в пренебрежении международным правом в вопросе дипсобственности
Экономика
В Минфине поддержали инициативу страховщиков об отсрочке оцифровки ОСАГО

Путин заявил о защите органами прокуратуры прав 1 млн граждан

Путин заявил, что органы прокуратуры защитили в социальной сфере права 1 млн граждан
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Органы прокуратуры сохранили позитивную динамику работу, защитили в социальной сфере права 1 млн граждан. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры РФ.

«За прошедший период органы прокуратуры сохранили позитивную динамику по целому ряду ключевых показателей. Так, оперативное вмешательство прокуроров позволило защитить социальные права более 1 млн граждан, в том числе вернуть долги по заработной плате объемом почти 20,5 млрд рублей», — пояснил он.

Ловят на жильца: Генпрокуратура выявила 600 тыс. нарушений в сфере ЖКХ
Среди наиболее частых — незаконный сбор платы с граждан и некачественные коммунальные услуги

Российский лидер также подчеркнул, что прокуратура должна добиваться справедливости и помогать гражданам, не просто направив бумажку, а в том числе неформально. Он обратил внимание на то, что проблемы некоторых граждан не решаются годами.

«Но все-таки работники прокуратуры вместе с региональными командами, муниципалитетами, привлекая федеральные власти, должны добиваться решения ситуации, с которой сталкивается каждый конкретный человек по существу. То есть я прошу вас подходить к этим вопросам неформально. Не просто бумажку направить соответствующего реагирования», — заявил глава государства.

Кроме того, Путин поручил Генпрокуратуре оказывать правовую помощь беженцам из Донбасса и с Украины. Он попросил прокуратуру защищать их права, в том числе рассматривать обращения пострадавших в максимально короткие сроки.

«Люди, вынужденно покинувшие свои дома, не всегда имеют с собой документы, необходимые для получения материальной помощи, медицинского обеспечения, для устройства детей в школы и детские сады», — заявил Путин.

21 апреля Следственный комитет РФ сообщил, что откроет круглосуточную горячую линию для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также с Украины. Сотрудники будут помогать им объяснять их права и анализировать поступающую информацию.

20 апреля представитель экстренных служб рассказал, что всего с начала спецоперации России по защите Донбасса на ее территорию из зоны конфликта прибыло почти 900 тыс. человек. По его словам, в числе беженцев 166,68 тыс. детей.

12 января Путин заявил, что прокуроры в своей работе должны ориентироваться прежде всего на людей. Он подчеркнул, что именно прокуратуре доверена координация действий всех правоохранительных органов в борьбе с криминальной угрозой. Также российский лидер назвал приоритетными задачами прокуратуры борьбу с коррупцией и экстремизмом и другими видами преступлений.

В тот же день Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием создания в России органов прокуратуры. Глава государства обратил внимание на то, что в настоящий момент прокуратура как единая централизованная система играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, а также в надзоре за своевременным исполнением Конституции РФ и законов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022