Путин заявил о защите органами прокуратуры прав 1 млн граждан

Органы прокуратуры сохранили позитивную динамику работу, защитили в социальной сфере права 1 млн граждан. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры РФ.

«За прошедший период органы прокуратуры сохранили позитивную динамику по целому ряду ключевых показателей. Так, оперативное вмешательство прокуроров позволило защитить социальные права более 1 млн граждан, в том числе вернуть долги по заработной плате объемом почти 20,5 млрд рублей», — пояснил он.

Российский лидер также подчеркнул, что прокуратура должна добиваться справедливости и помогать гражданам, не просто направив бумажку, а в том числе неформально. Он обратил внимание на то, что проблемы некоторых граждан не решаются годами.

«Но все-таки работники прокуратуры вместе с региональными командами, муниципалитетами, привлекая федеральные власти, должны добиваться решения ситуации, с которой сталкивается каждый конкретный человек по существу. То есть я прошу вас подходить к этим вопросам неформально. Не просто бумажку направить соответствующего реагирования», — заявил глава государства.

Кроме того, Путин поручил Генпрокуратуре оказывать правовую помощь беженцам из Донбасса и с Украины. Он попросил прокуратуру защищать их права, в том числе рассматривать обращения пострадавших в максимально короткие сроки.

«Люди, вынужденно покинувшие свои дома, не всегда имеют с собой документы, необходимые для получения материальной помощи, медицинского обеспечения, для устройства детей в школы и детские сады», — заявил Путин.

21 апреля Следственный комитет РФ сообщил, что откроет круглосуточную горячую линию для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также с Украины. Сотрудники будут помогать им объяснять их права и анализировать поступающую информацию.

20 апреля представитель экстренных служб рассказал, что всего с начала спецоперации России по защите Донбасса на ее территорию из зоны конфликта прибыло почти 900 тыс. человек. По его словам, в числе беженцев 166,68 тыс. детей.

12 января Путин заявил, что прокуроры в своей работе должны ориентироваться прежде всего на людей. Он подчеркнул, что именно прокуратуре доверена координация действий всех правоохранительных органов в борьбе с криминальной угрозой. Также российский лидер назвал приоритетными задачами прокуратуры борьбу с коррупцией и экстремизмом и другими видами преступлений.

В тот же день Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием создания в России органов прокуратуры. Глава государства обратил внимание на то, что в настоящий момент прокуратура как единая централизованная система играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, а также в надзоре за своевременным исполнением Конституции РФ и законов.