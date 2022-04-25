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Самарская область расширит сотрудничество с Белоруссией

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В Самарской области провели совещание по развитию сотрудничества с Белоруссией. В ходе мероприятия обсудили подготовку к заседанию совместной рабочей группы с представителями государства-партнера, сообщили в понедельник, 25 апреля, в НИА «Самара».

На встрече присутствовали председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, зампред областного правительства Александр Фетисов, руководитель департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области Вера Щербачева и практически полный состав кабинета министров.

Министры обратили внимание на увеличение объема внешнего товарооборота между Белоруссией и Самарской областью на 32% и экспортных поставок в партнерское государство. Власти активно работают над развитием в сфере агропромышленного комплекса, о чем будет упомянуто в ходе заседания совместной рабочей группы.

«Республика традиционно уделяет особое внимание продвижению своей продукции на российском рынке. Мы также всегда были заинтересованы в развитии взаимовыгодных отношений. Сейчас, когда и наша страна, и Белоруссия оказались в условиях санкционного давления, нам крайне важно наметить новые точки соприкосновения для сотрудничества и развития наших территорий», — отметил на открытии совещания председатель правительства Виктор Кудряшов.

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