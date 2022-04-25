Пожар на нефтебазе в Брянске. Главное

В понедельник, 25 апреля, в социальных сетях появилась информация о возгорании на брянской нефтебазе «Дружба».

Около 02:00 мск пользователи соцсетей опубликовали видео, на которых можно было наблюдать мощное пламя. По их словам, возгорание было заметно из разных точек города. Позже информацию подтвердили власти города. Прибывшие на место пожарно-спасательные бригады установили, что возгорание произошло на нефтебазе «Дружба».

Стало также известно о том, что во время пожара загорелись резервуары с топливом.

По словам источников в ГУ МЧС, пострадавших в пожаре нет. Эвакуация населения не запланирована. Уточняется, что угрозы жилым домам нет. На месте пожара организована работа штаба пожаротушения. К тушению привлечены 158 человек и 51 единица техники, в том числе от МЧС России 110 человек и 34 единицы техники.

Обстоятельства происшествия поручил расследовать председатель СК России Александр Бастрыкин. На место происшествия была направлена группа следователей и криминалистов, которая после локализации огня приступит к проведению осмотра.

«Следствию надлежит незамедлительно возбудить уголовное дело по данному факту, в рамках которого будут приняты меры к установлению обстоятельств случившегося и лиц, причастных к этому», — заявил Бастрыкин.