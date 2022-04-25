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Предполагаемый виновник взрыва в девятиэтажке в Петербурге попал на видео

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Вероятный виновник взрыва в подъезде девятиэтажного жилого дома в Санкт-Петербурге попал на видео. Кадры 25 апреля появились в распоряжении «Известий».

На видео можно заметить мужчину в темных брюках и синей куртке, который подошел к подъезду в темное время суток. В его руках был светлый прямоугольный предмет. Лицо мужчины было закрыто балаклавой светлого цвета.

Хлопок, предположительно петарды, произошел в ночь на 25 апреля 2022 года около квартиры, расположенной на 8-м этаже в одном из домов по Товарищескому проспекту. В результате были повреждены окна и двери в парадной, а также припаркованные автомобили от падающих фрагментов окон.

После хлопка были эвакуированы 40 жителей, пострадавших не было.

По предварительным данным, прибывшие на место сотрудники экстренных служб не обнаружили открытого огня и взрывного устройства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, проводятся следственные действия. После случившегося полицейские разыскивают мужчину.

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