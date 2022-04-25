Алтайский фермер начал строительство собственного семенного завода

Фермер из Косихинского района Алтайского края Анатолий Иванов в течение ближайших двух-трех лет планирует открыть собственный семенной завод. К настоящему моменту он уже приобрел часть оборудования. Только транспортеры и дозаторы для затарки мешков обошлись начинающему предпринимателю в 12 млн рублей, рассказали 25 апреля в издании «Алтапресс».

Иванов оценивает сумму расходов приблизительно в 100 млн рублей из собственных средств. Однако эти деньги, по его мнению, окупятся. Фермер в первую очередь будет заниматься озимыми зерновыми культурами, предлагать клиентам семена и даже технологии возделывания.

Анатолий Иванов образовал крестьянско-фермерское хозяйство в селе Контошино еще в 1993 году, а с 1994-го на его базе совместно с учеными и студентами Алтайского государственного аграрного университета проводит различные работы и исследования по выращиванию и районированию зерновых и кормовых культур.