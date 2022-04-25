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Опубликована архитектура деловой программы Х ПМЮФ

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Опубликована архитектура деловой программы Х Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Структурно программа состоит из 8 блоков:

  • право, бизнес, санкции;
  • человек и право;
  • право в международных отношениях;
  • цифровая трансформация;
  • контрольно-надзорная деятельность и регуляторика;
  • правосудие и процесс;
  • окружающая среда;
  • юридическая наука и образование.

По словам Министра юстиции РФ Константина Чуйченко, обширная деловая программа ПМЮФ-2022 будет включать разносторонние направления для дискуссий, которые будут интересны и полезны широкому кругу специалистов по праву.

«Форум призван на международном уровне обеспечить диалог по вопросам модернизации права в интересах человека и общества. В современной геополитической ситуации именно право должно сыграть важнейшую роль в подготовке действенных решений в ответ на злободневные вызовы. Именно поэтому в фокусе внимания гостей Форума будут такие темы, как соотношение права и морали; правовое противодействие ультраправым идеологиям и движениям, таким как нацизм и фашизм; обоснование применения силы; вопрос разоружения как один из принципов международного права. Также мы планируем обсудить темы обновления правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в условиях глобальных изменений», — отметил Константин Чуйченко.

«Поиск правовых инструментов обеспечения экономического роста в условиях внешних ограничений, правовая поддержка международной торговли, усовершенствование трудовой политики внутри страны – это лишь малая часть того, что будет обсуждаться на Форуме в этом году. Мы фиксируем огромный интерес со стороны юристов разных специализаций принять участие в диалоге», — подчеркнул советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков.

Откроется юбилейный ПМЮФ 28 июня молодежным днем: Международным молодежным юридическим форумом.

X Петербургский международный юридический форум состоится с 29 июня по 1 июля 2022 года в КВЦ «Экспофорум». Впервые за два года Форум вернется к традиционному — очному — формату проведения. ПМЮФ объединит ведущих юристов различных специализаций, общественных деятелей, лидеров мнений, а также представителей средств массовой информации.

Проект архитектуры деловой программы размещен на официальном сайте Форума.

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