В Севастополе заведующего кафедрой вуза и его сотрудницу поймали на взятке

В Севастополе заведующему кафедрой одного из вузов и его сотруднице предъявили обвинения в получении взятки от студентов. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщило информационное агентство «Крыминформ» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю Ольгу Постнову.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заведующего кафедрой одного из вузов Севастополя и инженера кафедры. Они подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве соответственно (ч. 3 ст. 290, ч. 2 ст. 291.1)», — заявила она.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Установлено, что заведующий кафедрой получил 30 тыс. рублей от студентов за закрытие экзаменационных долгов. Посредницей выступила сотрудница вуза, которая взяла со студентов 20 тыс. рублей за оказанные услуги.

Как рассказала Постнова, денежные средства были изъяты в ходе проведения обысков по месту работы и жительства подозреваемых. Фигуранты признали свою вину.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что в Липецкой области возбуждены уголовные дела в отношении декана и преподавателя экономического факультета местного вуза. По данным следствия, в июле 2021 года декан получил от студентов взятку в размере более 100 тыс. рублей. Посредником между сторонами выступал преподаватель, который частями переводил деньги на банковский счет декана или же передавал их ему лично.