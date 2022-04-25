В Госдуме назвали цель поставок Вашингтоном оружия Украине

Требуя от США прекратить поставки вооружений Украине, Россия не оставляет попыток действовать в дипломатическом русле. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, добавив, что целью накачивания Киева оружием является истощение РФ.

«Наша страна не оставляет попыток действия в дипломатическом русле, требуя от США прекратить поставки вооружения на Украину, но воззвать к здравому смыслу заокеанских политических деятелей на данный момент не представляется возможным. Уже давно понятно, что правила дипломатии США — это нет никаких правил, есть только их шкурные интересы», — указал он.

Как подчеркнул депутат, пока у накачанной иностранным оружием Украины сохраняется возможность сопротивления, Соединенные Штаты Америки и НАТО, намеренные, по их же собственным словам, продолжать конфликт «до последнего украинца», не отступят и не дадут команду Киеву капитулировать.

«Цель Штатов — как можно сильнее истощить Россию, затянуть конфликт как можно глубже, а Украина — всего лишь инструмент для этого», — заключил Белик.

Ранее в этот день российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о том, что Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, поставка Соединенными Штатами вооружения Киеву на $800 млн «не способствует поиску дипломатического решения».

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин после визита в Киев рассказал, что Соединенным Штатам трудно отследить, что происходит с оружием, поставленным Украине.

25 апреля стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что Украине будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

20 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. По данным американского телеканал NBC, новый пакет помощи будет таким же по размеру, как и предыдущий, когда Вашингтон отправил артиллерийские орудия, а также «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов».

До этого, 17 апреля, Украина получила новую партию оружия и техники от США. В том числе в страну были доставлены 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

РФ осуждает поставку вооружения украинской стороне. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что РФ разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. Одновременно с этим Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. При этом российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием — безответственное и крайне опасное действие.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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