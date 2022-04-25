Прямой эфир
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил работу
Мир
Зеленский рассказал о переговорах с Блинкеным и Остином
Экономика
Аналитик назвал Германию самой зависимой в ЕС от российского газа
Общество
Ветераны ВОВ получили ежегодные выплаты к Дню Победы
Общество
СК РФ изучит документы о подготовке ВСУ к нападению на Донбасс
Мир
Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции
Мир
ВС РФ уничтожили объекты по производству топлива в Кременчуге
Мир
В США заявили о невозможности отслеживать поставленное на Украину оружие
Пресс-релизы
В Ереване заложили Сад памяти в честь героев Великой Отечественной войны
Мир
«Панцирь-С» сбил украинскую «Точку-У» над Чернобаевкой
Мир
В ДНР заявили о невозможности ВСУ восполнить потери в живой силе
Сюжет:

Завершился V Всероссийский учебный фестиваль RuCode 5.0

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

V Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode 5.0 завершился. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба фестиваля.

Впервые за два года RuCode 5.0 прошел в очном формате в 11 городах на площадках организаторов — в Долгопрудном, где базируется МФТИ, Красноярске, Иркутске, Томске, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Ижевске, Нижнем Новгороде, Курске и Петрозаводске. В нем приняло участие более 12 тыс. программистов из 81 региона страны.

«За два года и пять фестивалей в RuCode приняли участие около 60 тыс. человек. Судя по тому, что многие из них уже сейчас работают в ведущих IT-компаниях, можно сделать вывод, что вокруг нашего мероприятия сформировалось хорошее сообщество», — рассказал основатель фестиваля RuCode, директор центра развития ИТ-образования МФТИ, почетный работник сферы молодежной политики Алексей Малеев.

Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию стартовал 1 марта и проводился 16 ведущими вузами России, кванториумами, общественными организациями при поддержке индустриальных партнеров — компаний «Яндекс» и «Сбер», Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ в рамках договора гранта с аналитическим центром при правительстве РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и др.

RuCode 5.0 проводился в три этапа. На первом этапе все желающие могли стать слушателями онлайн-курсов по направлениям «Искусственный интеллект» и «Алгоритмическое программирование», в нем приняли участие около 8 тыс. человек. Более продвинутым и подготовленным участникам на втором этапе были предложены интенсивы в виде интерактивных лекций и практических занятий, которые проводили преподаватели лучших вузов России и эксперты ведущих IT-компаний. Для участия в них требовалось пройти отбор. В чемпионате по алгоритмическому программированию участвовали в общей сложности 403 команды, первое место заняли SPB SU: LOUD Enough из Санкт-Петербурга. Победителей направления «Искусственный интеллект» определяли в трех треках. Победителями стали команда DanAsOne из Саратова, Татьяна Аюева из Москвы и Юрий Войтешонок из Калининграда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022