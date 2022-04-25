Завершился V Всероссийский учебный фестиваль RuCode 5.0

V Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode 5.0 завершился. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба фестиваля.

Впервые за два года RuCode 5.0 прошел в очном формате в 11 городах на площадках организаторов — в Долгопрудном, где базируется МФТИ, Красноярске, Иркутске, Томске, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Ижевске, Нижнем Новгороде, Курске и Петрозаводске. В нем приняло участие более 12 тыс. программистов из 81 региона страны.

«За два года и пять фестивалей в RuCode приняли участие около 60 тыс. человек. Судя по тому, что многие из них уже сейчас работают в ведущих IT-компаниях, можно сделать вывод, что вокруг нашего мероприятия сформировалось хорошее сообщество», — рассказал основатель фестиваля RuCode, директор центра развития ИТ-образования МФТИ, почетный работник сферы молодежной политики Алексей Малеев.

Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию стартовал 1 марта и проводился 16 ведущими вузами России, кванториумами, общественными организациями при поддержке индустриальных партнеров — компаний «Яндекс» и «Сбер», Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ в рамках договора гранта с аналитическим центром при правительстве РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и др.

RuCode 5.0 проводился в три этапа. На первом этапе все желающие могли стать слушателями онлайн-курсов по направлениям «Искусственный интеллект» и «Алгоритмическое программирование», в нем приняли участие около 8 тыс. человек. Более продвинутым и подготовленным участникам на втором этапе были предложены интенсивы в виде интерактивных лекций и практических занятий, которые проводили преподаватели лучших вузов России и эксперты ведущих IT-компаний. Для участия в них требовалось пройти отбор. В чемпионате по алгоритмическому программированию участвовали в общей сложности 403 команды, первое место заняли SPB SU: LOUD Enough из Санкт-Петербурга. Победителей направления «Искусственный интеллект» определяли в трех треках. Победителями стали команда DanAsOne из Саратова, Татьяна Аюева из Москвы и Юрий Войтешонок из Калининграда.