Пожар на нефтебазе в Брянске сняли с коптера

В распоряжении «Известий» появилось видео, на котором горящая нефтебаза в Брянске снята с высоты птичьего полета.

Как сообщалось, возгорание произошло 25 апреля около 02:00 мск на нефтебазе «Дружба». Пожару был присвоен повышенный ранг. На место происшествия прибыли подразделения МЧС России и приступили к ликвидации огня. По данным ГУ МЧС, по предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуация населения не запланирована.

Председатель Следственного комитета РФ России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия. После локализации огня следователи и криминалисты проведут осмотр, отмечает сетевое издание NASHBRYANSK.RU.

Пользователи социальных сетей рассказали, что пожар было видно из разных точек города. На опубликованных в Сети фотографиях и видеозаписях можно наблюдать мощное пламя.