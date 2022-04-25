Аналитик рассказал о причинах возможного прекращения работы NASDAQ с россиянами

Биржа NASDAQ пока не прокомментировала сообщения датского Saxo Bank о том, что прекращает работу в России, но очевидно, что решение о закрытии позиций и невозможности торговли на данной площадке было принято по инициативе датского банка. Об этом заявил «Известиям» финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин в понедельник, 25 апреля.

Накануне стало известно, что Saxo Bank разослал своим клиентам письмо, в котором сообщил, что NASDAQ в США и странах Северной Европы (компания управляет площадками в Швеции, Дании, Финляндии, Исландии) прекращает работу в России с 29 апреля 2022 года. Два клиента Saxo Bank подтвердили РБК получение письма.

Отмечалось, что клиенты, проживающие в России, не будут иметь доступа к текущим или отложенным рыночным данным с бирж NASDAQ в США и Европе и не смогут совершать онлайн-сделки на NASDAQ, в том числе закрывать позиции. Два источника РБК на финансовом рынке добавили, что новые ограничения не повлияют на инвестиции россиян в акции, торгующиеся на NASDAQ через СПБ Биржу.

Звездин напомнил, что 9 апреля Saxo Bank уведомил клиентов из России и Белоруссии о прекращении обслуживания их брокерских счетов и невозможности совершения торговых операций на бирже Nasdaq. Об этом тогда сообщал РБК. До 6 июля 2022 года позиции клиентов должны быть закрыты, деньги будут возвращены. В то же время позиции на бирже NASDAQ должны быть закрыты до 29 апреля этого года. Если резидент России не закроет свои позиции до 29 апреля, ему будет необходимо обратиться в торговую службу для ручного закрытия позиции со стороны поддержки Saxo Bank.

Трейдер отметил, что NASDAQ — это иностранная площадка и на ней торгуются исключительно зарубежные ценные бумаги, преимущественно технологического сектора.

Как и в случае с бельгийской компанией по предоставлению финансовых услуг Euroclear, которая ограничила операции по счету Национального расчетного депозитария (НРД) еще в марте в связи с санкциями Евросоюза против России в ответ на операцию Москвы в Донбассе, очевидно, Saxo Bank боится подпасть под вторичные санкции, поскольку они не могут точно идентифицировать своего конечного клиента и его принадлежность к ограничениям, рассказал Звездин.

«Вывод данного клиента на площадку означал бы получение вторичных санкций, чего компании явно не хотелось бы», — сказал финансовый советник.

При этом он указал, что в России инвесторы напрямую не имеют доступ к этой площадке. Торговля на ней осуществляется через партнеров по субброкерской схеме, что исключает возможность блокирования позиций клиентов на данной бирже при условии работы через российского брокера, заключил специалист.

19 апреля финансовый секретарь минфина Великобритании Люси Фрейзер заявила, что Лондон планирует лишить Мосбиржу (MOEX) статуса международной площадки на фоне проведения операции в Донбассе. Шаг должен стать ответом на ограничения, которые Банк России наложил на иностранных инвесторов, сославшись на запрет биржи от 28 февраля, который не позволял брокерам продавать активы по указанию нерезидентов РФ.

В пресс-службе Мосбиржи тогда рассказали, что ее статус признанной фондовой биржи позволяет британским резидентам получать налоговые преференции по некоторым классам активов. Если статус отзовут, эти налоговые преференции не будут действовать в отношении новых инвестиций. По уже осуществленным на торговой площадке инвестициям налоговые преференции сохраняются.

20 марта ЦБ разрешил Московской бирже ряд операций для нерезидентов из недружественных стран. Мера была принята для уменьшения обязательств по сделкам, которые были совершены на торговой площадке до 28 февраля 2022 года.

Страны Запада начали вводить новые санкции на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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