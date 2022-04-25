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Москвичам пообещали потепление до +19 градусов на текущей неделе

Метеоролог Позднякова: в Москве на текущей неделе ожидается до +19 градусов
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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 25 апреля, рассказала «Известиям» о погоде на текущей неделе в столице.

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По словам специалиста, в первую половину недели Московский регион будет находиться под влиянием атлантического циклона. Во вторник дневная температура составит +17…+19 градусов, а в среду — +14…+16 градусов.

«Ночи также будут довольно теплые, — порядка +7…+9 градусов. Во вторник и среду возможны небольшие дожди. Характер погоды начнет меняться в четверг, 28 апреля осадков не ожидается, но ночью заметно похолодает, температура воздуха составит +1…+3 градуса, а местами до –1 градуса, а днем — +7…+9 градусов», — рассказала Позднякова.

29 апреля температура воздуха составит – 2…+3 градуса ночью, а днем — +5…+10 градусов. На выходных сохранится такая же погода, заключила метеоролог.

Накануне, 24 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что столицу на этой неделе ожидает резкая перемена погоды. В первые дни температура будет типична для конца мая. В среду, 27 апреля, в столице начнется резкое похолодание: температура ночью составит около +5…+6 градусов, а днем повысится только до +12.

В этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о том, что снег и заморозки ожидаются в Центральной России в последнюю неделю апреля.

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