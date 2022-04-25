В Мурманской области проведут взрывные работы для спуска лавины

В Мурманской области под Кировском 25 апреля с 12:00 будут проводить спуск лавины, передает информационное агентство «Би-порт».

Как сообщило областное МЧС России со ссылкой на кировский филиал «Апатит», работы по активному воздействию на снежный покров планируется провести в очагах долины Гакмана.

Отмечается, что специалисты будут применять взрывчатые материалы. Граждан просят не находиться в опасной зоне во время проведения работ.

Ранее, в апреле, в противолавинном центре Сахалинского УГМС предупреждали о повышенной опасности в период с 11 по 13 апреля. Затем МЧС продлили лавинную опасность в центральной части острова до 15 апреля.

13 апреля стало известно о гибели человека во время схода лавины в горах под Алма-Атой. Некий гражданин Франции был обнаружен спасателями без признаков жизни.

Как отметили представители департамента по чрезвычайным ситуациям, сход лавины спровоцировали шесть человек во время катания на склонах.

В тот же день сообщалось, что лавина сошла в горах неподалеку от Алма-Аты. Согласно изначальным предположениям, под снегом оставались два человека. В поисковых мероприятиях были задействованы 30 человек, восемь единиц техники, вертолет и два кинологических расчета.