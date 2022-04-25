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Кириенко указал на новые возможности из-за ухода зарубежных фирм из России

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Благодаря уходу с рынков зарубежных предприятий для россиян, в том числе молодежи, открываются новые возможности. Такое мнение озвучил в понедельник, 25 апреля, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всероссийской просветительской акции для школьников «Поделись своим знанием. Новые горизонты».

«Уход иностранных компаний из России или исчезновение возможности просто купить какую-то готовую продукцию — это, конечно, вызов, но это и возможность, потому что эту самую продукцию мы должны будем сделать у себя, сделать еще лучше», — сказал Кириенко на открытии мероприятия.

Плюс эмбарго: 40% российских бизнесменов выиграли от контрсанкций
Однако отсутствие конкуренции негативно сказалась на качестве российской продукции

Он подчеркнул, что Россия сейчас ставит перед собой грандиозные планы. И, как не раз бывало в российской истории, эти цели придется реализовывать своими силами.

В конце прошлой недели в приветственном письме к участникам другого проекта — «Академия лидерства» для школьников и студентов, — Кириенко также подчеркивал, что сложные времена — это время возможностей, и подавляющее большинство граждан России испытывают желание активно участвовать в преобразовании страны. Предчувствие прорыва, по его словам, «буквально витает в воздухе».

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса и антироссийских санкций, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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