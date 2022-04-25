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В Орловской области установили порядок и условия выплат на детей от 8 до 17 лет

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В Орловской области установили порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, сообщили на сайте Infoorel.ru в понедельник, 25 апреля.

Документ о порядке осуществления новых выплат утвержден указом губернатора области от 22 апреля 2022 года № 181 и разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 31 марта 2022 года № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей».

Согласно указу, право на получение пособия имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином РФ и постоянно проживающий на территории страны. Семьи с невысоким доходом имеют право претендовать на пособие в размере 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для детей. Оно назначается на каждого ребенка указанного возраста.

Выплата осуществляется областным отделением Пенсионного фонда. Она устанавливается на 12 месяцев и подлежит перерасчету в беззаявительном порядке по истечении года согласно изменениям величины прожиточного минимума ребенка.

Отмечается, что пособие выплачивается за полный месяц независимо от даты рождения ребенка, даты исполнения 17 лет или даты обращения за назначением. Подать заявление можно с 1 мая 2022 года.

Ранее, 31 марта, Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке.

17 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Министерство финансов и Министерство труда и социальной защиты разработают параметры повышения всех социальных выплат и пенсий. Он отметил, что подобная работа должна проводиться в тесном контакте с регионами.

16 марта Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия и пенсии, будут повышены в ближайшее время. Российский лидер также отметил, что вырастут минимальный размер оплаты труда, величина прожиточного минимума и зарплаты в бюджетной сфере.

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