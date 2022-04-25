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Глава Курской области заявил, что в селе Боровское сбили два украинских беспилотника

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В Курской области сбито два украинских дрона. Об этом написал 25 апреля губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

«Сегодня в 04:15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника», — сообщил он.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, «ситуация полностью контролируется».

Это не первый инцидент после начала российской специальной операции на Украине: днем ранее глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что украинский снаряд прилетел в поле в селе Отрадное. Никаких повреждений зданий и пострадавших нет.

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В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских Вооруженных сил. Желтый уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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