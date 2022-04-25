Прямой эфир
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил работу
Мир
Зеленский рассказал о переговорах с Блинкеным и Остином
Экономика
Аналитик назвал Германию самой зависимой в ЕС от российского газа
Общество
Ветераны ВОВ получили ежегодные выплаты к Дню Победы
Общество
СК РФ изучит документы о подготовке ВСУ к нападению на Донбасс
Мир
Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции
Мир
ВС РФ уничтожили объекты по производству топлива в Кременчуге
Мир
В США заявили о невозможности отслеживать поставленное на Украину оружие
Пресс-релизы
В Ереване заложили Сад памяти в честь героев Великой Отечественной войны
Мир
«Панцирь-С» сбил украинскую «Точку-У» над Чернобаевкой
Мир
В ДНР заявили о невозможности ВСУ восполнить потери в живой силе

В Северной Осетии установили памятник родственнице знаменитой в Коми буквы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 35 км от Владикавказа на Какадурском перевале установили памятник одной из букв осетинского алфавита — æ (Æ). Совместно с посвященной языку коми буквой Ö она является отличительным знаком Алании, произносимым с открытым звуком — средним между «а» и «ы», сообщили 25 апреля в ИА «Комиинформ».

«Арт-объект установлен на высоте 1500 м над уровнем моря полтора года назад, но уже считается одной из туристических жемчужин Северной Осетии. Буквы сравнили журналисты из нескольких регионов России», — говорится в издании.

Алфавит коми знаком отчасти благодаря работе скульптора Александра Выборова из Сыктывкара. Он изготовил Ö, которая уже более 10 лет украшает территорию возле Центра коми-культуры

Представленные монументы не единственные культурные объекты, посвященные различным буквам алфавита на территории Российской Федерации. Так, в Ульяновске можно сфотографироваться с буквой Ё, в Вологде — с О, в Казани — с М и еще множество в других городах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022