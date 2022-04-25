В Северной Осетии установили памятник родственнице знаменитой в Коми буквы

В 35 км от Владикавказа на Какадурском перевале установили памятник одной из букв осетинского алфавита — æ (Æ). Совместно с посвященной языку коми буквой Ö она является отличительным знаком Алании, произносимым с открытым звуком — средним между «а» и «ы», сообщили 25 апреля в ИА «Комиинформ».

«Арт-объект установлен на высоте 1500 м над уровнем моря полтора года назад, но уже считается одной из туристических жемчужин Северной Осетии. Буквы сравнили журналисты из нескольких регионов России», — говорится в издании.

Алфавит коми знаком отчасти благодаря работе скульптора Александра Выборова из Сыктывкара. Он изготовил Ö, которая уже более 10 лет украшает территорию возле Центра коми-культуры

Представленные монументы не единственные культурные объекты, посвященные различным буквам алфавита на территории Российской Федерации. Так, в Ульяновске можно сфотографироваться с буквой Ё, в Вологде — с О, в Казани — с М и еще множество в других городах.