В Европе из-за санкций против России подорожало нижнее белье

Производители женского нижнего белья в Европе впервые за долгое время подняли цены на свою продукцию из-за подорожания энергоносителей. Об этом 24 апреля написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследования компании NPD Group.

«Обычный бюстгальтер на косточках сейчас стоит $17, что на 13% больше, чем в 2020 году», — выяснили эксперты.

По словам владельца компании Journelle Гвидо Кампело, которые приводятся в исследовании, с 2016 года ему впервые пришлось повысить цену на одну из популярных моделей бюстгальтеров из-за четырехкратного роста расходов на электроэнергию. В результате кружево и эластичная отделка подорожали на 40%, косточки — на 20%, а металлические крючки и кольца, регулирующие бретели, — на 25%, а в некоторых случаях расходы удвоились с 2019 года.

В итоге бюстгальтер Natalia на косточках, который прежде продавался за $68, теперь стоит $98, рассказал бизнесмен.

В этот же день сообщалось, что на фоне антироссийских санкций стремительно выросла стоимость авиабилетов во Франции. За год цены на авиаперелеты из Франции за границу выросли в среднем на 6,1%, а на перелеты в заморские территории страны — на 13,5%. В качестве причины компания Air France называет подорожание авиатоплива. В результате сегодня цена билета составляет около €1000 вместо €500.

4 апреля глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметил, что в случае эмбарго на поставки нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию. Также указывалось, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками.

Предложения об отказе от российских энергоресурсов прозвучали в ЕС после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что подобные решения бьют прежде всего по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».