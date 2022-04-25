Прямой эфир
Сюжет:

В Европе из-за санкций против России подорожало нижнее белье

WSJ: В Европе выросли цены на нижнее белье на фоне антироссийских санкций
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Производители женского нижнего белья в Европе впервые за долгое время подняли цены на свою продукцию из-за подорожания энергоносителей. Об этом 24 апреля написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследования компании NPD Group.

В цене дело: одежда и обувь подорожали за год на 10–15%
Сохранится ли тренд в 2022-м и как на ситуацию смотрят власти

«Обычный бюстгальтер на косточках сейчас стоит $17, что на 13% больше, чем в 2020 году», — выяснили эксперты.

По словам владельца компании Journelle Гвидо Кампело, которые приводятся в исследовании, с 2016 года ему впервые пришлось повысить цену на одну из популярных моделей бюстгальтеров из-за четырехкратного роста расходов на электроэнергию. В результате кружево и эластичная отделка подорожали на 40%, косточки — на 20%, а металлические крючки и кольца, регулирующие бретели, — на 25%, а в некоторых случаях расходы удвоились с 2019 года.

В итоге бюстгальтер Natalia на косточках, который прежде продавался за $68, теперь стоит $98, рассказал бизнесмен.

В этот же день сообщалось, что на фоне антироссийских санкций стремительно выросла стоимость авиабилетов во Франции. За год цены на авиаперелеты из Франции за границу выросли в среднем на 6,1%, а на перелеты в заморские территории страны — на 13,5%. В качестве причины компания Air France называет подорожание авиатоплива. В результате сегодня цена билета составляет около €1000 вместо €500.

4 апреля глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг отметил, что в случае эмбарго на поставки нефти и газа из России экономика Германии и Европы в целом может впасть в нарастающую рецессию. Также указывалось, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками.

Предложения об отказе от российских энергоресурсов прозвучали в ЕС после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что подобные решения бьют прежде всего по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022