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Следователи возбудили дело по факту взрыва в подъезде дома в Петербурге

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Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после того, как петарду взорвали на лестнице в подъезде девятиэтажки в Санкт-Петербурге, сообщили 25 апреля в Следственном управлении СК по региону.

«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 апреля 2022 года около квартиры, расположенной на 8-м этаже в одном из домов по Товарищескому проспекту, произошел хлопок, предположительно петарды. В результате были повреждены окна и двери в парадной, а также припаркованные автомобили от падающих фрагментов окон.

После хлопка были эвакуированы 40 жителей, никто не пострадал, отмечает телеканал «78».

По данным «Известий», после случившегося полицейские разыскивают мужчину. На камерах, установленных у подъезда, видно, как неизвестный в балаклаве заходит в дом, а через некоторое время выбегает из парадной. Через минуту происходит хлопок.

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