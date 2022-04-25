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Минобороны показало видео уничтоженного укрепрайона ВСУ в жилом секторе

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Минобороны России опубликовало в Сети видео, уничтоженного укрепрайона вооруженных сил Украины и националистических батальонов, устроенных прямо в жилом секторе одного из населенных пунктов. Ролик представлен в понедельник, 25 апреля.

Как следует из видео, в домах гражданских ВСУ оборудовали огневые точки. На огородах, между сараями, размещалась сеть окопов и блиндажей. Через них соединялись огневые точки в домах.

Погреба мирных жителей использовались как укрытия, склады боеприпасов и оружейные комнаты.

При отступлении националисты бросили не только вооружение, но и не забрали десятки тел погибших сослуживцев.

Ранее в понедельник сообщалось, что российский зенитно-ракетный пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» сбил украинскую ракету «Точка-У» в небе над Чернобаевкой. Также сбиты 18 снарядов реактивной системы залпового огня и 13 беспилотников.

Также в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал об уничтожении российскими военными объектов по производству топлива нефтеперерабатывающего завода и хранилища на севере города Кременчуг.

В середине февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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