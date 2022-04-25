ЦБ изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю

Банк России изменил порядок расчета курса доллара, евро и юаня по отношению к рублю для обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов на территории РФ. Теперь курс будет определяться по сделкам на Мосбирже, заключенным до 15:30 мск. Соответствующая публикация была сделана 25 апреля на сайте регулятора.

Так, курс доллара США по отношению к рублю начнут рассчитывать на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, которые заключили с 10:00 до 15:30 мск.

«Кроме того, для повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю Банк России переходит к использованию методики… на основании средневзвешенных курсов евро и юаня по отношению к рублю, рассчитанных по сделкам, заключенным на организованных торгах Московской биржи с 10:00 до 15:30 мск», — добавили в Банке России.

14 марта ЦБ решил расширить действующий временной диапазон для определения официальных курсов доллара и евро. Его стали устанавливать на основании сделок, заключенных в период с 10:00 до 16:30, а не с 10:00 до 11:30, как это было ранее.

Мера была призвана повысить репрезентативность курса доллара к рублю в условиях повышенной неопределенности на валютном рынке.