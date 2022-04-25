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В ДНР заявили о невозможности ВСУ восполнить потери в живой силе

Командир батальона «Пятнашка» заявил о невозможности ВСУ восполнить потери в живой силе
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ВСУ несет большие потери и пополнить их некем. Об этом заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба «РИА новости».

Цифры и факты: в Минобороны РФ оценили потери ВСУ почти в 24 тыс. человек
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«Те потери, которые у них, они не пополняются, они просто призвали тех резервистов, которые когда-то служили, и они их отправляют. Это просто, как сказать, овцы на съедение волкам, потому что они не сопротивляются, они пачками гибнут, пачками попадают в места заключения, поэтому тут толку от них нет», — говорится в публикации.

Сообщается, что существуют в ВСУ бригады, которые можно было бы сопоставить с ВС РФ, но «они ротировались, их сняли».

«Сняли, потому что у них огромные потери, моральный дух упадший, и они их отправили, чтобы как-то их пополнить из других резервов, еще что-то. Но это все равно вернется уже не то боеспособное подразделение, которые было, и говорить, что у них там нет потерь или еще что-то, это крайне глупо», — пояснил Авидзба.

23 апреля в Минобороны РФ рассказали, что по состоянию на 29 марта более 860 военнослужащих Национальной гвардии Украины отказались выполнять приказы своего командования и дезертировали из частей.

18 апреля в оборонное ведомство сообщило, что безвозвратные потери ВСУ, нацгвардии, а также наемников составляют более 23 000 человек.

Согласно официальным данным Минобороны РФ, которые были представлены 25 марта, Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации потеряли 1351 военнослужащего, еще 3825 солдат получили ранения.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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