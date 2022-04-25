Момент взрыва в петербургской девятиэтажке попал на видео

Камеры наблюдения запечатлели момент взрыва в девятиэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как взрывной волной во двор выбросило осколки окон.

Взрыв произошел ранее 25 апреля на лестнице между 7-м и 8-м этажами в доме в Товарищеском проезде. Из дома было эвакуировано 40 человек, никто не пострадал, отмечает телеканал «78». Но взрывной волной выбило стекла и повредило дверь лифта. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным «Известий», после случившегося полицейские разыскивают мужчину в балаклаве. На камерах, установленных у подъезда, видно, как неизвестный мужчина в балаклаве заходит в дом, а через некоторое время выбегает из парадной. Через минуту происходит хлопок.