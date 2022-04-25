В Ереване заложили Сад памяти в честь героев Великой Отечественной войны

К международной акции «Сад памяти» присоединилась Армения. В парке Победы в Ереване высадили 200 деревьев в память обо всех армянах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Сад памяти в столице Армении разбили более 200 человек: школьники, студенты, волонтеры, ветераны, мэр Еревана, а также правнучка дважды Героя Советского Союза Нельсона Степаняна Анна Степанян. Среди участников были чрезвычайные и полномочные послы Российской Федерации, Белоруссии, Туркменистана и Казахстана. Как заявил посол России Сергей Копыркин, пример ветеранов вдохновляет на новые подвиги ради следующих поколений. По его словам, забывать об уроках истории очень опасно, так как это может привести к новым трагедиям и испытаниям.

«Задача недопущения героизации нацизма как никогда актуальна. Эта задача, которая связана с нашим выживанием. Вполне логично, что акция «Сад памяти» находит душевный отклик на армянской земле. Мы все знаем, какой вклад армянский народ внес в нашу великую Победу. Мы помним это и ценим. Я уверен, что эта акция внесет свой важный вклад в выполнение благородной миссии — сохранение правды о нашей общей истории и сохранение памяти о наших дедах, отцах и прадедах, которые, не щадя жизни, спасли мир от фашистской чумы», — заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

Помимо торжественной высадки деревьев в Парке победы был организован концерт, на котором выступили всемирно известный виолончелист, заслуженный артист Республики Армения Нарек Ахназарян (он исполнил произведения армянского композитора Комитаса «Журавль» и «Абрикосовое дерево»), а также солист государственной академической капеллы Армении Артур Агадажанов.

Всего в Великой Отечественной войне приняли участие около 600 тыс. армян. Более 100 военнослужащих удостоились звания Героя Советского Союза. Дважды Героями Советского Союза стали выдающийся советский военачальник, маршал Иван Баграмян и легендарный летчик Нельсон Степанян.

«Акция «Сад памяти» — символ дружбы стран, народов и поколений. Армения и ее граждане всегда относятся внимательно к событиям прошлого, чтут и помнят его. Сегодня мы высадили Сад памяти в парке Победы в Ереване. Вместе с ветераном Великой Отечественной войны Розалией Сергеевной Абгарян посадили дерево и теперь будем вместе приезжать, ухаживать за ним. Это дерево — наш личный живой памятник, который протянет нить нашей истории: непрерывную связь между прошлым, настоящим и будущим», — сказала генеральный директор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко.

Акцию в Ереване организовали при поддержке Фонда развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив «Наследие и прогресс». По словам президента фонда Армаиса Камалова, высаженные сегодня деревья будут напоминать о событиях Великой Отечественной войны, а главное — о тех людях, которые сражались за светлое будущее.

«Мы обязаны помнить всех тех, кто погиб в Великой Отечественной войне, защищая нашу Родину. Народы Советского Союза бок о бок сражались. Это великая Победа, которая позволила нам сохранить честь, достоинство и свободу. Мне кажется очень важным участие в акции «Сад памяти» в таком символичном месте, в парке Победы в Ереване», — отметил Армаис Камалов, президент Фонда развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив «Наследие и прогресс».

К международной акции в этом году уже присоединились более 45 регионов России. Памятные сады разбили жители стран ближнего и дальнего зарубежья — Германии, Сербии, Алжира, Катара и Узбекистана. Всего через месяц после старта акции в России и за ее границами высадили 5 млн деревьев.

Акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее цель — увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших.

Акция организована АНО «Сад памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».