Турмаршрут Волгоград — Саратов откроют с 30 апреля

Первая в этом году туристическая поездка из Волгограда в Саратов состоится 30 апреля. Для путешествия предлагается воспользоваться электропоездом, оборудованным системой кондиционирования и обеззараживания воздуха.

Время в пути из Волгограда в Саратов составит 5 часов 20 минут. Стоимость билета в одну сторону — 825 рублей, а в обе стороны — 1650 рублей.

На прогулку по Саратову будет отведено около пяти часов. Пакет, включающий проезд туда и обратно, экскурсии, питание в пути и во время экскурсий, обойдется в 3400 рублей. Тур организует пригородная пассажирская компания АО «Волгоградтранспригород», уточняет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее город-герой Волгоград получил звание «Столица детского туризма». За почетный статус боролись 18 городов, среди которых столица РФ, Санкт-Петербург, Коломна, Красноярск, Новосибирск, Тольятти, Ярославль.