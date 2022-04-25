СК РФ займется расследованием происшествия на нефтебазе Брянска

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошел пожар и загорелись резервуары с топливом. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

«На место происшествия направлена группа следователей и криминалистов, которая после локализации огня приступит к проведению осмотра. Следствию надлежит незамедлительно возбудить уголовное дело по данному факту, в рамках которого будут приняты меры к установлению обстоятельств случившегося и лиц, причастных к этому», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло 25 апреля около 02:00 мск на нефтебазе «Дружба». К месту инцидента прибыли подразделения МЧС России. Спасатели приступили к ликвидации пожара. По данным ведомства, эвакуация населения не планируется, пострадавших, по предварительной информации, нет. Ранее о пожаре, который было видно из разных точек города, написали пользователи соцсетей. На распространенных в Сети кадрах можно наблюдать мощное пламя.