В Курской области продлят повышенный уровень террористической опасности

Повышенный уровень террористической опасности продлят в Курской области, сообщил 25 апреля губернатор Роман Старовойт.

«Учитывая то, что принципиально ситуация не изменилась, у нас сегодня истекает срок действия введенного [повышенного] режима террористической опасности, поэтому принимаю решению о продлении этого режима», — сказал Старовойт на оперативном совещании администрации региона.

По его словам, особый режим позволит специальным подразделениям находиться в режиме повышенной готовности.

В этот же день Старовойт сообщил, что российские ПВО сбили два украинских беспилотника в селе Боровское Рыльского района.

До этого повышенный уровень террористической опасности вводился в Курской области с 11 по 25 апреля после обстрела погранпостов со стороны Украины. Так, 23 апреля из минометов был повторно обстрелян пункт пропуска на границе в Глушковском районе. Российских пограничников обстреляли прежде 6 апреля в Суджанском районе.

Особый режим также был введен в нескольких других российских областях, граничащих с Украиной — Белгородской, Брянской, Воронежской, в Крыму.