Прямой эфир
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил работу
Мир
Зеленский рассказал о переговорах с Блинкеным и Остином
Экономика
Аналитик назвал Германию самой зависимой в ЕС от российского газа
Общество
Ветераны ВОВ получили ежегодные выплаты к Дню Победы
Общество
СК РФ изучит документы о подготовке ВСУ к нападению на Донбасс
Мир
Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции
Мир
ВС РФ уничтожили объекты по производству топлива в Кременчуге
Мир
В США заявили о невозможности отслеживать поставленное на Украину оружие
Пресс-релизы
В Ереване заложили Сад памяти в честь героев Великой Отечественной войны
Мир
«Панцирь-С» сбил украинскую «Точку-У» над Чернобаевкой
Мир
В ДНР заявили о невозможности ВСУ восполнить потери в живой силе

В Курской области продлят повышенный уровень террористической опасности

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Повышенный уровень террористической опасности продлят в Курской области, сообщил 25 апреля губернатор Роман Старовойт.

Пограничное «геройство»: на территории России начались диверсии ВСУ
Что изменится в регионах, где повысили уровень террористической опасности

«Учитывая то, что принципиально ситуация не изменилась, у нас сегодня истекает срок действия введенного [повышенного] режима террористической опасности, поэтому принимаю решению о продлении этого режима», — сказал Старовойт на оперативном совещании администрации региона.

По его словам, особый режим позволит специальным подразделениям находиться в режиме повышенной готовности.

В этот же день Старовойт сообщил, что российские ПВО сбили два украинских беспилотника в селе Боровское Рыльского района.

До этого повышенный уровень террористической опасности вводился в Курской области с 11 по 25 апреля после обстрела погранпостов со стороны Украины. Так, 23 апреля из минометов был повторно обстрелян пункт пропуска на границе в Глушковском районе. Российских пограничников обстреляли прежде 6 апреля в Суджанском районе.

Особый режим также был введен в нескольких других российских областях, граничащих с Украиной — Белгородской, Брянской, Воронежской, в Крыму.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022