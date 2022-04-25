СК РФ изучит документы о подготовке ВСУ к нападению на Донбасс

В СК РФ изучат документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс, которые обнаружили российские военные. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

«СК запросит у Министерства обороны РФ и изучит обнаруженные документы Вооруженных сил Украины, содержащие данные о планируемом нападении на территорию Донбасса», — говорится в публикации.

В рамках расследования уголовных дел установят лиц, причастных к подготовке нападения с целью уничтожения мирного населения.

В документах от 17 февраля, найденных военнослужащими Вооруженных сил РФ после освобождения села Бугаевка Харьковской области, говорится о подготовке украинскими силовиками к нападению на Донбасс.

Ранее, 25 апреля, командир добровольческого батальона из Донецкой Народной Республики «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что наступление украинских сил в Донбассе планировалось давно и опередить его удалось лишь благодаря спецоперации России. Он уверен, что, судя по тому, что происходило, и по скоплению войск, опережение произошло даже не на недели, а на «считаные часы».

19 апреля о начале ВС РФ «битвы за Донбасс» заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил значительное скопление сил ВС РФ в районах Донбасса и давнюю подготовку к наступлению.

Также в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе нее будут использоваться традиционные вооружения. Он напомнил, что спецоперация России направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за украинских обстрелов. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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