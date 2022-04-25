Прямой эфир
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил работу
Мир
Зеленский рассказал о переговорах с Блинкеным и Остином
Экономика
Аналитик назвал Германию самой зависимой в ЕС от российского газа
Общество
Ветераны ВОВ получили ежегодные выплаты к Дню Победы
Общество
СК РФ изучит документы о подготовке ВСУ к нападению на Донбасс
Мир
Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции
Мир
ВС РФ уничтожили объекты по производству топлива в Кременчуге
Мир
В США заявили о невозможности отслеживать поставленное на Украину оружие
Пресс-релизы
В Ереване заложили Сад памяти в честь героев Великой Отечественной войны
Мир
«Панцирь-С» сбил украинскую «Точку-У» над Чернобаевкой
Мир
В ДНР заявили о невозможности ВСУ восполнить потери в живой силе
Сюжет:

СК РФ изучит документы о подготовке ВСУ к нападению на Донбасс

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В СК РФ изучат документы ВСУ о подготовке к нападению на Донбасс, которые обнаружили российские военные. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Фронтальная нагрузка: появились первые результаты новой фазы военной операции
Российское командование ещё не задействовало основную часть своих сил, отмечают военные эксперты

«СК запросит у Министерства обороны РФ и изучит обнаруженные документы Вооруженных сил Украины, содержащие данные о планируемом нападении на территорию Донбасса», — говорится в публикации.

В рамках расследования уголовных дел установят лиц, причастных к подготовке нападения с целью уничтожения мирного населения.

В документах от 17 февраля, найденных военнослужащими Вооруженных сил РФ после освобождения села Бугаевка Харьковской области, говорится о подготовке украинскими силовиками к нападению на Донбасс.

Ранее, 25 апреля, командир добровольческого батальона из Донецкой Народной Республики «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что наступление украинских сил в Донбассе планировалось давно и опередить его удалось лишь благодаря спецоперации России. Он уверен, что, судя по тому, что происходило, и по скоплению войск, опережение произошло даже не на недели, а на «считаные часы».

19 апреля о начале ВС РФ «битвы за Донбасс» заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил значительное скопление сил ВС РФ в районах Донбасса и давнюю подготовку к наступлению.

Также в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе нее будут использоваться традиционные вооружения. Он напомнил, что спецоперация России направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за украинских обстрелов. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022