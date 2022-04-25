Все работники шахты «Ерунаковская» в Кузбассе выведены на поверхность после ЧП

Работники шахты «Ерунаковская-8» в Кемеровской области выведены на поверхность после подтопления. Об этом 25 апреля рассказали в пресс-службе ПАО «Распадская», в которую входит шахта.

Все находившиеся на момент ЧП под землей горняки выведены на поверхность, уточнили в ПАО.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, отметили в надзорном органе. На место ЧП выехал исполняющий обязанности кемеровского межрайонного прокурора.

«Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области», — отметили в ведомстве.

В результате инцидента один человек погиб, один пострадал.

Об эвакуации горняков шахты «Ерунаковской-8» в Новокузнецке из-за прорыва водоотвода стало известно утром в понедельник. Как отмечал источник «Известий», эвакуация затруднена, так как произошел прорыв воды на транспортном уклоне.

Угольная шахта «Ерунаковская-8» принадлежит ПАО «Распадская». Была запущена в 2013 году.