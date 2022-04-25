ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на транспортной инфраструктуре в Ставропольском крае, задержан сторонник террористической группировки ИГ (организация запрещена в РФ). Об этом 25 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Взрыв планировался на объекте транспорта, отметили спецслужбы

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ («приготовление к террористическому акту»).

Сторонник организации ИГ планировал атаку по указанию зарубежных эмиссаров, он задержан при подготовке к реализации своего преступного замысла, указали в ФСБ.

У подозреваемого изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления самодельного взрывного устройства.

«В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания по обстоятельствам инкриминируемых преступлений», — добавили в ФСБ.

21 апреля в Крыму ФСБ задержала сторонника ИГ, который планировал подрыв железной дороги. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывных устройств. Мужчина арестован на два месяца.