Диагностику дорог Ростовской области проведут за 40 млн рублей

В 2022 году в Ростовской области проведут диагностику дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Условия контракта появились на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает региональное министерство транспорта. Сумма контракта составляет 40 млн рублей. Исполнителя определят в середине мая. Контракт необходимо выполнить до конца ноября.

В перечень дорог, которые ждет проверка, вошли участки «Северный обход Ростова-на-Дону», «Подъезд к аэропорту «Южный», а также дорога от города Шахты до Белой Калитвы, уточняет RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области за счет поступления дополнительных средств отремонтируют три моста. Работы пройдут на переправах через реку Сал в Зимовниковском и Мартыновском районах, а также реку Малый Койсуг в Азовском районе. Также в план на 2022 год включили восемь участков дорог.