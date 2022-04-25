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Банк России изменил порядок расчета курсов иностранных валют

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Банк России переходит к установлению официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю по состоянию на 15:30 мск. Как уточняется 25 апреля на сайте регулятора, это необходимо для обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов на территории страны.

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«Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск», — отметили в регуляторе.

Ранее курс валют рассчитывался с 10:00 до 16:30 мск.

Также повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю ЦБ РФ переходит к использованию методики, аналогичной расчету официального курса доллара США, — на основании средневзвешенных курсов евро и юаня по отношению к рублю, рассчитанных по сделкам на торгах Московской биржи в период с 10:00 до 15:30 мск.

14 марта ЦБ решил расширить действующий временной диапазон для определения официальных курсов доллара и евро. Его стали устанавливать на основании сделок, заключенных в период с 10:00 до 16:30, а не с 10:00 до 11:30, как это было ранее.

Мера призвана повысить репрезентативность курса доллара к рублю в условиях повышенной неопределенности на валютном рынке.

В тот же день кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал о целях такого порядка расчета курса валют Банком России. Меры направлены на то, чтобы успокоить и нормализовать рынок — не допустить ажиотажного спроса, паники и других неуправляемых процессов, вредных для экономики, объяснил эксперт.

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