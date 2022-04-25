В Кузбассе эвакуируют шахту «Ерунаковская-8» из-за прорыва водоотвода

Горняков шахты «Ерунаковской-8» в Новокузнецке Кемеровской области эвакуируют из-за прорыва водоотвода. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в экстренных службах.

По информации источника «Известий», под землей находятся 283 горняка. 11 человек — на поверхности, один пострадавший.

Как он уточнил, эвакуация затруднена, так как произошел прорыв воды на транспортном уклоне.

15 августа 2020 года в шахте «Ерунаковская-8» погибли два горняка, тогда произошло обрушение породы. Всего пострадали четверо сотрудников предприятия.

В мае 2019 года горняков из шахты эвакуировали из-за остановки главного вентилятора, подающего воздух. Пострадавших не было.

Зимой 2018 года на «Ерунаковской-8» произошел пожар, спасатели эвакуировали на поверхность более 100 горняков. Тогда в шахте произошло возгорание магистрального ленточного конвейера. Никто не пострадал.