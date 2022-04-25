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Федерацию пилонного спорта создали в Свердловской области

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В Свердловской области появилась федерация пилонного спорта. Также в регионе создали федерации гонок с препятствиями и микрофутзала.

В региональном департаменте информационной политики ТагилСити.Ру пояснили, что новые спортивные направления аккредитуются каждый год. Как сказал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, это говорит о том, что у уральцев высок интерес к физкультуре, они чаще стали выбирать здоровый образ жизни, осваивают новые и интересные виды спорта.

Сейчас в Свердловской области в общей сложности аккредитация есть у 125 спортивных федераций. Наиболее популярные виды спорта — это плавание, футбол и легкая атлетика. Зимой уральцы чаще всего играют в хоккей, катаются на лыжах и на коньках.

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