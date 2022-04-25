Момент взрыва на нефтебазе в Брянске попал на видео

В Сети опубликовано видео с камеры наблюдения, которая сняла момент взрыва, предположительно, на нефтебазе в Брянске. Ролик опубликован в понедельник, 25 апреля.

На кадрах слышен звук взрыва, затем над резервуарами поднимаются высокие языки пламени.

Ранее в этот день сообщалось, что пожар на нефтебазе в Брянске засняли с коптера.

В ГУ МЧС сообщили, что при пожаре, по предварительной информации, нет пострадавших.

Возгорание произошло 25 апреля около 02:00 по мск на нефтебазе «Дружба». К месту инцидента прибыли подразделения МЧС России. Спасатели приступили к ликвидации пожара. По данным ведомства, эвакуация населения не планируется.