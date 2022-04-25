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Макрон победил на выборах во Франции с 58,55 процента голосов

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Создатель и первый лидер французской политической партии «Вперёд, Республика!» Эммануэль Макрон переизбран на пост президента Франции. Об этом 25 апреля после подсчета голосов сообщило министерство внутренних дел страны.

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Политика поддержали 58,54% проголосовавших во втором туре выборов, его соперница лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набрала 41,46% голосов.

Она признала поражение вечером 24 апреля, после подсчета около 50% бюллетеней.

С переизбранием на высший государственный пост Франции Макрона поздравили лидеры ряда стран. Так, США выразили надежду на дальнейшее тесное сотрудничество государств.

Председатель Конституционного суда Франции 27 апреля объявит об избрании президента на следующие пять лет в официальном порядке.

В воскресенье, 24 апреля, в стране прошел второй тур выборов президента.

Первый тур прошел 10 апреля. После обработки 100% бюллетеней Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка избирателей составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

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