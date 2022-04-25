Нарушения нашли в шести автошколах Белгорода

В шести автошколах Белгорода нашли нарушения. Городская прокуратура совместно с Госавтоинспекцией и региональным министерством образования провела проверку в 22 учреждениях.

В частности, выяснилось, что требованиям не соответствует учебно-материальная база, в автошколах не проводился предрейсовый контроль автомобилей и медосмотр водителей.

Бел.ru сообщает, что в школах «Автолидер», «Автопрофи», «31 Регион», «Фаворит», «Форсаж» и «За рулем 31» учебно-материальная база не соответствовала приказам Минобрнауки. Приказ Минтранса по проведению предрейсового контроля автомобилей и медосмотра инструкторов не выполняли в автошколах «Форсаж», «Автолидер» и «Фаворит».

Руководителям организаций внесли представления. Госавтоинспекция составила протоколы об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что срок действия истекших водительских удостоверений продлят на три года как для водителей личных автомобилей, так и для тех, кто использует транспортные средства для работы.