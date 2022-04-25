Reuters: госсекретарь Блинкен и глава Минобороны США Остин посетили Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин в воскресенье, 24 апреля, посетили Киев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепа.

В ходе переговоров с украинским руководством они пообещали вернуть в страну дипломатов и оказать очередную военную помощь Украине. Министры объявили о выделении еще более $700 миллионов в виде прямой и непрямой военной помощи Киеву.

Поездка в Европу Блинкена и Остина началась с Польши, куда они прибыли в субботу. На следующий день высокопоставленные американские должностные лица в Киеве встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также стало известно, что американские дипломаты на этой неделе возобновят «однодневные поездки» во Львов. Представители дипмиссии покинули посольство в Киеве перед началом российской военной операции. Посольство сначала перевезли во Львов, а затем на территорию Польши.

Как напоминает «Газета.Ru», визит Блинкена и Остина в Киев стала первым визитом высокопоставленных американских представителей на Украину с начала российской спецоперации. Их поездку подтвердил в понедельник, 25 апреля, советник главы офиса главы государства Алексей Арестович.

20 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Киева. 17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники. В том числе в страну были доставлены 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Киеву.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите жителей Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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